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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Жителя Челябинска посадили на пять лет за то, что он заразил двух женщин ВИЧ
07.06.2018 г. 12:52
Фото с сайта 74.мвд.рф
44-летнему ВИЧ-инфицированному челябинцу, который намеренно заразил двух человек, вынесли приговор.
С мая 2015 по февраль 2017 года он встречался с двумя женщинами и вступал с ними в интимную связь. В результате они оказались заражены ВИЧ-инфекцией. Мужчина знал о своем заболевании и о том, что за передачу инфекции другому человеку его ждет уголовная ответственность. Однако в суде своей вины он не признал и отрицал интимные отношения с потерпевшими.
Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Челябинска Олеся Хлызова, мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить по 300 тыс. рублей компенсации морального вреда каждой из потерпевших.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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