Жителя Челябинска посадили на пять лет за то, что он заразил двух женщин ВИЧ

Фото с сайта 74.мвд.рф

44-летнему ВИЧ-инфицированному челябинцу, который намеренно заразил двух человек, вынесли приговор.

С мая 2015 по февраль 2017 года он встречался с двумя женщинами и вступал с ними в интимную связь. В результате они оказались заражены ВИЧ-инфекцией. Мужчина знал о своем заболевании и о том, что за передачу инфекции другому человеку его ждет уголовная ответственность. Однако в суде своей вины он не признал и отрицал интимные отношения с потерпевшими.

Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Челябинска Олеся Хлызова, мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить по 300 тыс. рублей компенсации морального вреда каждой из потерпевших.

Фото с сайта 74.мвд.рф





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