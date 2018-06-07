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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
ЮУрГУ вошел в рейтинг 1000 лучших университетов мира
07.06.2018 г. 12:51
Фото с сайта www.susu.ru
В рейтинге лучших вузов мира по версии QS ЮУрГУ занял 811-е место.
Специалисты британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds при составлении списка принимали во внимание академическую репутацию вузов, научную деятельность и отзывы от работодателей.
Как сообщили в пресс-службе ЮУрГУ, войти в рейтинг университету помогли успешная научная работа, высокая цитируемость трудов учащихся и сотрудников, а также тесное сотрудничество с компаниями, в которых работают выпускники. Положительно на репутации ЮУрГУ сказалось и создание собственной инновационной площадки «Технопарк ЮУрГУ–Полет». В него входят 28 малых предприятий, которые работают в сфере науки и техники.
Фото с сайта www.susu.ru
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