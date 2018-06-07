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Каждому пятому челябинцу работодатели не дают уйти в отпуск летом
07.06.2018 г. 12:36
Фото с сайта news.ykt.ru
Челябинцы рассказали, как у них на работе планируют отпуска.
Исследование провели на портале Зарплата.ру. Опрос проводили по нескольким пунктам. Так, более 80% респондентов рассказали, что у них на работе заранее составляют график отпусков на год. Около половины опрошенных сами выбирают даты для своего отдыха. Каждый пятый заявил, что отпуска зимой и летом в его организации запрещены. А 4% челябинцев признались, что им не дают уйти в отпуск в принципе.
Из тех, кому позволили отдохнуть, больше половины запланировали перерыв в работе на лето. Еще 15% пока не определились с датами. 10% опрошенных рассказали, что уже спланировали летний отдых, но опасаются, что их не отпустит начальство.
Фото с сайта news.ykt.ru
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