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В публичной библиотеке челябинцев научат вязать
07.06.2018 г. 08:55
Фото с сайта vse-kursy.com
В субботу, 9 июня, в Челябинске состоится фестиваль вязания.
Мероприятие пройдет в стенах публичной библиотеки. Гостей фестиваля будут ожидать конкурсы и викторины. Мастера рукоделия проведут уроки вязания на спицах и крючком для всех желающих и продемонстрируют публике свои работы. Также на фестивале будет работать ярмарка вязаных изделий: одежды, сувениров и игрушек. Мероприятие начнется в 13:00.
Фото с сайта vse-kursy.com
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