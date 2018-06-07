В публичной библиотеке челябинцев научат вязать

Фото с сайта vse-kursy.com

В субботу, 9 июня, в Челябинске состоится фестиваль вязания.

Мероприятие пройдет в стенах публичной библиотеки. Гостей фестиваля будут ожидать конкурсы и викторины. Мастера рукоделия проведут уроки вязания на спицах и крючком для всех желающих и продемонстрируют публике свои работы. Также на фестивале будет работать ярмарка вязаных изделий: одежды, сувениров и игрушек. Мероприятие начнется в 13:00.

Фото с сайта vse-kursy.com





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