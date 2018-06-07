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Губернатор Борис Дубровский поспорил с минфином России о поправках в бюджет
07.06.2018 г. 08:41
Минфин начал контролировать частоту изменений региональных бюджетов, что вызвало неоднозначную реакцию в субъектах.
Минфин издал приказ, по которому не рекомендуется вносить изменения в бюджеты регионов чаще четырех раз в год. «Чтобы получить высокую оценку и лучшие условия работы с федеральными финансами, регионы должны менять свои бюджеты не более четырех раз в год», — поясняет суть приказа РБК.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал письмо в минфин. В своем обращении губернатор не соглашается с «вредностью» многочисленных правок бюджета и просит вносить все изменения в вышеупомянутый приказ заблаговременно, а не после окончания года, который будет оцениваться.
По его словам, большинство вносимых изменений связано с выделением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (то есть фактически обусловлено действиями федерального центра), и сама по себе корректировка должна лишь повышать эффективность бюджетных расходов. Из 11 поправок, внесенных в бюджет Челябинской области в 2017 году, девять было связано с уточнением объемов таких трансфертов.
В минфине придерживаются обратной точки зрения. Как следует из ответа, который отправили Дубровскому, частое внесение изменений указывает на низкое качество бюджетного планирования.
Фото с сайта zs74.ru
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