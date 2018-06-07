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В Челябинской области на Бажовском фестивале гончары устроят битву, а кузнецы — свадьбу
07.06.2018 г. 08:37
Фото с сайта pravmin74.ru
В Пластовском районе с 22 по 24 июня пройдет традиционный Бажовский фестиваль.
В этом году участие в форуме примут около 5 тыс. артистов и мастеровых со всей России. Общее количество гостей будет достигать 20 тыс. В этногороде их будут ждать два десятка концертов, банный фестиваль, гастрономическая ярмарка «Раздолье» и развлекательная программа «Мастеровая слобода». Там можно будет увидеть старинный ритуал кузнечной свадьбы, понаблюдать за битвой гончаров и сделать своими руками игрушки и тканое полотно.
На площадку фестиваля вблизи села Демарино Пластовского района будут ходить специальные автобусы из Челябинска, Миасса, Троицка, Южноуральска и Пласта.
Фото с сайта pravmin74.ru
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