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Челябинский парк имени Гагарина начали патрулировать полицейские на велосипедах
07.06.2018 г. 08:34
Фото с сайта 74.мвд.рф
Полицейские велопатрули начали работу в центральном парке культуры и отдыха.
Их функции аналогичны автомобильным и пешим патрулям полиции. Как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, стражи порядка на велосипедах в лесной зоне более мобильны. Они смогут оперативнее реагировать на происшествия и эффективнее выявлять нарушителей общественного порядка.
Велопатрули будут работать в парке ежедневно с 12:00 до 20:00.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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