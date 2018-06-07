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Челябинское УФАС готовится возбудить дело по факту распространения незаконной рекламы супермаркета «Золотое яблоко»
07.06.2018 г. 08:31
Фото с сайта pronedra.ru
УФАС возбудит административное дело в отношении ООО «Мир Красоты» за нарушение требований закона о рекламе.
Антимонопольная служба установила, что на телефонный номер жительницы Челябинской области в конце 2017 года поступила sms-реклама со сведениями о скидках. В качестве отправителя значился абонент под буквенным обозначением «GOLDAPPLE». При этом предварительного согласия на получение такой информации женщина компании не давала. Она обратилась с жалобой в УФАС.
Теперь антимонопольщики готовят материалы для возбуждения административного дела в отношении ООО «Мир Красоты», от лица которого пришло sms-сообщение, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.
Фото с сайта pronedra.ru
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