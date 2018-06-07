Южноуральцы смогут задать вопрос президенту в рамках прямой линии

Фото с сайта kremlin.ru

В четверг, 7 июня, в 16-й раз состоится прямая линия с президентом Владимиром Путиным.

Вопросы будут принимать в течение всего эфира по бесплатному номеру Единого центра обработки сообщений 8-800-200-40-40 либо по SMS на номер 04040. Также вопрос президенту можно отправить на сайте moskva-putinu.ru или через мобильное приложение «Москва-Путину».

Некоторые челябинцы уже подготовили видеообращения к Владимиру Путину. В их числе покупатели жилья в «Белом хуторе», работницы обувной фабрики «Юничел» и жители села Харино Красноармейского района. Трансляция прямой линии начнется в 14:00 по местному времени.

Фото с сайта kremlin.ru

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