Сотрудники ФСБ задержали 12 нелегалов в отеле, который показывали в «Ревизорро»

Фото с сайта revizorro.friday.ru

ФСБ нагрянула в челябинскую гостиницу «Амрита», расположенную на улице Ферросплавной.

Силовики задержали в гостинице 12 иностранцев, которые там проживали. Все эти люди являются нарушителями миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону. Четверых нелегалов уже выслали из России, в отношении остальных идет проверка.

Гостиница «Амрита» стала известна по всей стране после выхода программы «Ревизорро», где показали антисанитарные условия проживания в этом отеле. После выхода сюжета в эфир Роспотребнадзор проверил отель. Его руководство оштрафовали.

Фото с сайта revizorro.friday.ru





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