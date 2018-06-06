Челябинск
- 62.0064р. + 0.0242
- 72.8637р. + 0.3507
Персонально ваш
Разбор полетов
Сотрудники ФСБ задержали 12 нелегалов в отеле, который показывали в «Ревизорро»
06.06.2018 г. 16:51
Фото с сайта revizorro.friday.ru
ФСБ нагрянула в челябинскую гостиницу «Амрита», расположенную на улице Ферросплавной.
Силовики задержали в гостинице 12 иностранцев, которые там проживали. Все эти люди являются нарушителями миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону. Четверых нелегалов уже выслали из России, в отношении остальных идет проверка.
Гостиница «Амрита» стала известна по всей стране после выхода программы «Ревизорро», где показали антисанитарные условия проживания в этом отеле. После выхода сюжета в эфир Роспотребнадзор проверил отель. Его руководство оштрафовали.
Фото с сайта revizorro.friday.ru
Новости на эту тему
- 17.10.2017 г. Суд требует закрыть хостел, расположенный в жилом доме в центре Челябинска
- 10.05.2017 г. В Челябинске за 2 млн долларов продают гостиницу на 40 номеров
- 30.12.2016 г. В Челябинске продают гостиничный комплекс «Holiday Inn»
- 16.06.2016 г. Сеть Hilton изучает места для размещения отеля в Челябинске
- 10.06.2016 г. Апартаменты в новом элитном доме в Челябинске будут продавать только избранным