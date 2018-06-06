Полицейские в Челябинске открыли огонь по мужчине, который напал на машину скорой помощи

Фото с сайта www.znak.com

В Челябинске местный житель пытался разбить машину скорой помощи.

Все случилось днем в среду, 6 июня, на проспекте Победы. Мужчина палкой бил окна в автомобиле скорой и пытался напасть на врачей, сообщает Znak.com со ссылкой на очевидцев происшествия.

На место прибыли полицейские. Мужчина набросился и на них, однако стражи порядка в ответ открыли огонь из табельного оружия. Дебошир получил ранение. Ему оказали помощь те же врачи, которых он ранее пытался побить. По информации интернет-газеты, о мотивах такого поведения мужчины и его текущем состоянии ничего не известно.

Фото с сайта www.znak.com





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