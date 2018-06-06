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Полицейские в Челябинске открыли огонь по мужчине, который напал на машину скорой помощи
06.06.2018 г. 16:48
Фото с сайта www.znak.com
В Челябинске местный житель пытался разбить машину скорой помощи.
Все случилось днем в среду, 6 июня, на проспекте Победы. Мужчина палкой бил окна в автомобиле скорой и пытался напасть на врачей, сообщает Znak.com со ссылкой на очевидцев происшествия.
На место прибыли полицейские. Мужчина набросился и на них, однако стражи порядка в ответ открыли огонь из табельного оружия. Дебошир получил ранение. Ему оказали помощь те же врачи, которых он ранее пытался побить. По информации интернет-газеты, о мотивах такого поведения мужчины и его текущем состоянии ничего не известно.
Фото с сайта www.znak.com
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