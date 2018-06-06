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Задержанного в Таиланде южноуральца заковали в кандалы, а его жена в тюрьме заболела
06.06.2018 г. 16:45
Фото с сайта 74.мвд.рф
К челябинскому омбудсмену обратилась представительница супружеской пары, находящейся в нечеловеческих условиях в таиландской тюрьме.
Супругов задержали в Таиланде 14 апреля по подозрению в грабеже. На данный момент они находятся под стражей. Мужчину заковали в кандалы, у него начали гнить ноги. У его жены от антисанитарии тело покрылось коростами и возобновились боли в желудке.
Родственники задержанных дважды летали в Таиланд и безрезультатно пытались решить проблему через местных адвокатов. В итоге им пришлось написать уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой. Она заявила, что обратится к федеральному омбудсмену с просьбой взять это дело на контроль.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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