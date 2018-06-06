Задержанного в Таиланде южноуральца заковали в кандалы, а его жена в тюрьме заболела

Фото с сайта 74.мвд.рф

К челябинскому омбудсмену обратилась представительница супружеской пары, находящейся в нечеловеческих условиях в таиландской тюрьме.

Супругов задержали в Таиланде 14 апреля по подозрению в грабеже. На данный момент они находятся под стражей. Мужчину заковали в кандалы, у него начали гнить ноги. У его жены от антисанитарии тело покрылось коростами и возобновились боли в желудке.

Родственники задержанных дважды летали в Таиланд и безрезультатно пытались решить проблему через местных адвокатов. В итоге им пришлось написать уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой. Она заявила, что обратится к федеральному омбудсмену с просьбой взять это дело на контроль.

Фото с сайта 74.мвд.рф





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