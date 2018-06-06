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В Челябинске сотрудница почты похитила пенсии у 52 человек на сумму свыше 700 тыс. рублей
06.06.2018 г. 16:41
В Ленинском районном суде вынесли приговор 47-летней женщине, которая присваивала деньги пенсионеров.
Она работала почтальоном и получала наличные для пенсионеров. Как выяснилось, женщина забирала эти деньги себе. Потерпевшими были признаны 52 человека.
В областном управлении Почты России заявили, что это обнаружилось в результате внутренней проверки. Ущерб составил свыше 700 тыс. рублей. В ходе следствия женщина полностью признала вину. Она продала свою квартиру в Челябинске и переехала жить в Копейск. На погашение ущерба отдала 420 тыс. рублей из суммы, вырученной от продажи квартиры.
Суд приговорил ее к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.
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