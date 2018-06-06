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В СК рассказали, как идет расследование уголовных дел о загрязнении воздуха и воды в Челябинске
06.06.2018 г. 16:39
В управлении СК по Челябинской области сообщили о ходе следствия по уголовным делам о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
По данным следствия, в Металлургическом районе в реке Миасс в 2016 году были обнаружены химические соединения, концентрация которых значительно превышала предельно допустимую. Также в следственные органы из МВД поступили материалы проверки по фактам выбросов и загрязнения реки сточными водами заводов в апреле 2018 года.
В СК напомнили, что идет следствие и по делу о выбросах в Аше. Там в феврале 2017 года обнаружили предприятие, на территории которого было налажено производство компонентов лакокрасочной продукции, а разрешения на загрязнение среды не было. Более того, там были обнаружены водостоки, не проходившие через систему очистки.
«В ходе расследования уголовных дел будет дана уголовно-правовая оценка действиям виновных должностных лиц и приняты меры для возмещения ущерба, причиненного окружающей среде», — говорится в сообщении.
Фото с сайта pravmin74.ru
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