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В Челябинске стоимость аренды жилья сравнялась с ценами на квартиры в Крыму и Сочи
06.06.2018 г. 13:17
Аналитики рассчитали среднюю стоимость аренды жилья в разных районах Челябинска.
Исследование рынка аренды жилья в столице Южного Урала провели аналитики сервиса N1.RU. По их данным, за год цены на съемные квартиры в городе выросли на 8%. В среднем стоимость аренды жилья в Челябинске составляет почти 12,5 тыс. рублей в месяц. В Центральном районе цена на съем квартиры поднялась на 14%. Поселиться в таком помещении там теперь стоит почти 23 тыс. рублей в месяц. Это эквивалентно цене аренды однокомнатной квартиры в Симферополе или студии площадью 30 кв. м. в Сочи по состоянию на начало сезона.
Больше всего жилья сдают в аренду в Центральном, Курчатовском и Калининском районах Челябинска. Там же наиболее ощутимо выросли и средние цены, в то время как в Тракторозаводском и Ленинском они остались на прежнем уровне.
Фото с сайта minstroy74.ru
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