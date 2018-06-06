В Челябинской области в ближайшие сутки ожидаются грозы и крупный град

Фото с сайта susanin.news

Синоптики пообещали резкое ухудшение погоды в Челябинской области на вторую половину дня 6 июня и на 7 июня.

По данным гидрометцентра, на регион надвигается холодный фронт. В ближайшие сутки будет облачно с прояснением, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. В дневные часы будет около 23 градусов тепа. Ветер при этом прогнозируют сильный — до 25 м/с.

В связи с этим будет повышена вероятность возникновения ЧС, рост числа ДТП, падение шатких конструкций и обрыв проводов.

Фото с сайта susanin.news





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