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В Челябинской области в ближайшие сутки ожидаются грозы и крупный град
06.06.2018 г. 13:15
Фото с сайта susanin.news
Синоптики пообещали резкое ухудшение погоды в Челябинской области на вторую половину дня 6 июня и на 7 июня.
По данным гидрометцентра, на регион надвигается холодный фронт. В ближайшие сутки будет облачно с прояснением, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. В дневные часы будет около 23 градусов тепа. Ветер при этом прогнозируют сильный — до 25 м/с.
В связи с этим будет повышена вероятность возникновения ЧС, рост числа ДТП, падение шатких конструкций и обрыв проводов.
Фото с сайта susanin.news
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