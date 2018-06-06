«Алмаз» и «Родник» стали самыми популярными местами, куда челябинцы ездят на такси

Фото с сайта sibkray.ru

Аналитики Яндекс.Такси выяснили, куда челябинцы ездят на такси чаще всего.

По данным исследования, наибольшее количество поездок в Челябинске зафиксировано в два торговых комплекса — «Алмаз» и «Родник». Транспортные узлы — вокзал и аэропорт — занимают третью и четвертую строчки в списке. В десятку самых популярных мест, куда жители города берут такси, также вошли развлекательный комплекс «Мегаполис», ЮУрГУ, ТРК «Горки», кафе и бары на улице Энтузиастов и Кировке.

По данным рейтинга аналитики составили усредненный портрет пользователя такси в Челябинске. Выяснилось, что он либо работает в одном из офисов по адресу улица Витебская, 4, либо еще учится в ЮУрГУ и часто путешествует или встречает кого-то на вокзале. За покупками он, как правило, ездит в ТРК «Алмаз», а вечера проводит в барах на улице Энтузиастов.

Фото с сайта sibkray.ru





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