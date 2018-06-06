Две школы из Челябинской области вошли в рейтинг лучших в России

Фото с сайта cheladmin.ru

В список 200 лучших школ России за 2017 год вошли челябинский физико-математический лицей №31 и озерский лицей №39.

Ежегодный рейтинг лучших школ от агентства RAEX основан на данных из 20 передовых российских вузов. Исследователи учитывали статистику поступающих абитуриентов. Более половины списка составили средние учебные заведения Москвы. Они же занимают большую часть топ-10 рейтинга, включая тройку лидеров. В нее вошли лицей № 1580 при МГТУ, школа-интернат им. А. Н. Колмогорова МГУ, а также школа № 2095 «Покровский квартал».

Две позиции в рейтинге заняли учебные заведения из Челябинской области. Это челябинский физико-математический лицей №31. Он занял 60-е место. На 107-й строчке — озерский лицей №39. По данным рейтинга, из лицея №31 в 20 лучших вузов страны поступили 42 человека, а из озерского лицея — 30.

Фото с сайта cheladmin.ru





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