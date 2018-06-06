Полиция и Росприроднадзор проводят оперативно-разыскные мероприятия на челябинском цинковом заводе

Фото с сайта www.mineco174.ru

Силовики и представители Росприроднадзора пришли с проверками на ЧЦЗ в среду, 6 июня.

Сотрудники управления МВД по Челябинской области проводят комплекс оперативных мероприятий. В проверке задействованы лаборатории для взятия проб воздуха.

«В двух точках установлены передвижные посты лабораторий Росприроднадзора и минэкологии, проводится замер проб воздуха на территории ЧЦЗ», — цитирует Znak.com собственного источника.

Во вторник, 5 июня, похожие мероприятия силовики проводили на ЧЭМК. До этого они приходили с проверками на «Мечел-Кокс» и ЧМК.

Фото с сайта www.mineco174.ru





Все новости за 06.06.2018 г.»