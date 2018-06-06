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Полиция и Росприроднадзор проводят оперативно-разыскные мероприятия на челябинском цинковом заводе
06.06.2018 г. 13:04
Фото с сайта www.mineco174.ru
Силовики и представители Росприроднадзора пришли с проверками на ЧЦЗ в среду, 6 июня.
Сотрудники управления МВД по Челябинской области проводят комплекс оперативных мероприятий. В проверке задействованы лаборатории для взятия проб воздуха.
«В двух точках установлены передвижные посты лабораторий Росприроднадзора и минэкологии, проводится замер проб воздуха на территории ЧЦЗ», — цитирует Znak.com собственного источника.
Во вторник, 5 июня, похожие мероприятия силовики проводили на ЧЭМК. До этого они приходили с проверками на «Мечел-Кокс» и ЧМК.
Фото с сайта www.mineco174.ru
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