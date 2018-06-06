В Челябинске владельца компании НЕКК оставили под домашним арестом до конца лета

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд по требованию прокуратуры продлил Алексею Оттену домашний арест на три месяца.

Ранее Центральный районный суд Челябинска вынес постановление об освобождении под залог. Но надзорное ведомство оспорило это решение в областном суде. И Алексею Оттену продлили домашний арест еще на три месяца, до 18 августа. Владельца компании НЕКК обвиняют в мошенничестве — он незаконно возмещал НДС за счет федерального бюджета. Ущерб государству оценивается в 70 млн рублей. В общей сложности уголовное дело насчитывает 17 эпизодов налоговых махинаций с участием фирм-однодневок.

Фото с сайта 74.мвд.рф





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