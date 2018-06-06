Челябинск
- 62.0064р. + 0.0242
- 72.8637р. + 0.3507
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинске владельца компании НЕКК оставили под домашним арестом до конца лета
06.06.2018 г. 13:02
Фото с сайта 74.мвд.рф
Суд по требованию прокуратуры продлил Алексею Оттену домашний арест на три месяца.
Ранее Центральный районный суд Челябинска вынес постановление об освобождении под залог. Но надзорное ведомство оспорило это решение в областном суде. И Алексею Оттену продлили домашний арест еще на три месяца, до 18 августа. Владельца компании НЕКК обвиняют в мошенничестве — он незаконно возмещал НДС за счет федерального бюджета. Ущерб государству оценивается в 70 млн рублей. В общей сложности уголовное дело насчитывает 17 эпизодов налоговых махинаций с участием фирм-однодневок.
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 25.05.2018 г. В Челябинской области бывшего полицейского задержали по подозрению в мошенничестве
- 18.05.2018 г. Руководителя аппарата челябинской гордумы арестовали за взятку в размере 300 тыс. рублей
- 16.05.2018 г. Руководителя аппарата челябинской гордумы задержали в аэропорту Кольцово
- 14.05.2018 г. В Златоусте телефонный хулиган выманил у таксиста 9 тыс. рублей на коньяк
- 10.05.2018 г. В Челябинской области смягчили приговор главе поселка, которая разобрала по плитам дорогу