В Челябинске потратят 10 млн рублей на ремонт подземных переходов на площади Революции

Фото с сайта 31tv.ru

Губернатор Борис Дубровский направил Челябинску и нескольким районам области 24 млн рублей на благоустройство.

Большую часть суммы в размере 13 млн рублей получил областной центр. В Челябинске 3 млн рублей потратят на формирование современной городской среды в Ленинском районе. Еще 10 млн рублей вложат в реконструкцию подземных переходов на площади Революции. Остальные 11 млн рублей получат Миасс и Южноуральск, а также Варненский, Еткульский, Кизильский, Кусинский, Октябрьский, Увельский и Чебаркульский районы. Там эти деньги потратят на обустройство социальной инфраструктуры.

Фото с сайта 31tv.ru





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