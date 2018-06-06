Челябинский школьник вернул инкассаторам забытый в магазине чемодан

Фото с сайта vk.com/parkoviy_74

В микрорайоне Парковый 12-летний мальчик нашел оставленный инкассаторами кейс из банкомата.

Школьник сделал находку днем во вторник, 5 июня. У банкомата в здании торгового комплекса по адресу Краснопольский проспект 17б стоял опечатанный пластмассовый чемодан. Мальчик позвонил родителям. Они сообщили о находке в банк.

Мать школьника написала в группе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте», что инкассаторы приехали на место только через полтора часа. Они хотели отблагодарить сознательного мальчика шоколадкой, но тот отказался. Позже сотрудники банка сообщили, что кейс был пустым, и наградили школьника двумя книгами о секретах успеха, сообщает сайт «Хорошие новости».

Фото с сайта vk.com/parkoviy_74

Все новости за 06.06.2018 г.»