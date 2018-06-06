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Коллектив челябинской фабрики «Юничел» обратился к Путину с жалобой на засилье китайской обуви
06.06.2018 г. 12:36
Челябинские обувщики перед прямой линией записали видеообращение к Владимиру Путину.
Попасть на прямую линию с президентом они пытаются уже несколько лет. Работницы «Юничела» недовольны тем, что обувь их производства не выдерживает конкуренции с некачественным китайским контрафактом. По их словам, опасную для людей обувь везут из Казахстана.
«Мы сами производственники, и понимаем, что эта обувь выполнена из токсичных и вредных материалов. Очевидно, что это контрафакт. Но люди покупают ее из-за низкой цены даже детям! Если так и дальше пойдет, наша обувь, сделанная честно, с соблюдением всех норм и правил, будет никому не нужна. Владимир Владимирович, почему в магазинах в нашей стране так много контрабанды?» — говорят сотрудники челябинской обувной фабрики.
В пресс-службе «Юничела» сообщили, что по данным Российского Союза кожевенников и обувщиков, ежегодно на территорию России ввозится 200 млн пар контрафактной обуви. Это в два раза превышает объемы отечественного производства.
Видео: Пресс-служба «Юничела»
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