Челябинский ТРЦ «Фокус» оштрафовали на 160 тыс. рублей за нарушения пожарной безопасности

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

Суд оштрафовал компанию, управляющую зданием ТРЦ «Фокус», за несоблюдение требований пожарной безопасности.

Сотрудники прокуратуры провели в торговом комплексе проверку. В ходе нее они обнаружили неисправности пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд постановил оштрафовать компанию «Адреналин», которая управляет зданием, на 160 тыс. рублей. Сотруднику ТРЦ «Фокус», ответственному за пожарную безопасность, объявили выговор.

Массовые проверки торговых комплексов на предмет соблюдения норм пожарной безопасности начались в России после того, как в Кемерове 25 марта сгорел ТРЦ «Зимняя вишня». Там погибли 60 человек.

Фото с сайта 52.mchs.gov.ru

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