В Челябинске лучшие стронгмены Урала будут мериться силами с трактором

Фото: Эльбрус Нигматуллин / facebook.com

Открытый турнир по силовому экстриму «Сила Урала - 2018» состоится в Челябинске.

Соревнования пройдут в четверг, 7 июня, на площади напротив кинотеатра «Россия» в Металлургическом районе. Организатором выступила школа силачей Elbrus Team, которую возглавляет знаменитый уральский стронгмен Эльбрус Нигматуллин. В программе заявлены буксировка трактора «Беларусь» на 25 метров на время, становая тяга автомобиля, поднятие бревна, а также перемещение тяжестей на дальность — «круг Конана» и «прогулка фермера».

«Нас ждет зрелищное состязание среди сильнейших стронгменов Урала и Сибири», — написал Эльбрус Нигматуллин на своей странице в Facebook.

Состязания начнутся в 16:00.

Фото: Эльбрус Нигматуллин / facebook.com





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