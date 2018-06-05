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В Челябинской области за 82 млн рублей продали дорожное предприятие
05.06.2018 г. 15:48
«Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» продали за вдвое меньшую цену, чем планировалось.
За полгода предприятие выставляли на аукцион четыре раза, однако заявок не поступало. К торгам, которые прошли 4 июня в форме публичного
предложения, допустили три организации. Власти региона продали 100% доли уставного капитала дорожного предприятия компании «Технопарк» за 81 млн 868 тыс. рублей. Это более чем в два раза меньше первоначальной стоимости, которая составляла 198 млн 640 тыс. рублей. Победитель обязан заключить договор купли-продажи до 9 июня.
«Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» реализовали в рамках программы приватизации областного имущества до 2020 года. В нее также вошли Карталинское и Сосновское ПРСД, а также «Предприятие по эксплуатации искусственных сооружений «РЕМЭКС», сообщили в пресс-службе областного минимущества.
Фото с сайта pravmin74.ru
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