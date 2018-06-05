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Прокуратура займется заброшенным домом в Ленинском районе, где получила травму девочка
05.06.2018 г. 15:26
Фото с сайта vk.com/chp_chel
В областной прокуратуре началась проверка по факту обрушения конструкций в доме по адресу улица Отечественная, 11.
В понедельник, 4 июня, из-за рухнувшего в здании фрагмента стены пострадала 14-летняя девочка. Она получила травму головы, ее госпитализировали. Прокурору Ленинского района поручили проверить соответствие эксплуатации дома нормам жилищного законодательства. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, при наличии оснований будут приняты исключительные меры прокурорского реагирования.
Фото с сайта vk.com/chp_chel
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