Прокуратура займется заброшенным домом в Ленинском районе, где получила травму девочка

Фото с сайта vk.com/chp_chel

В областной прокуратуре началась проверка по факту обрушения конструкций в доме по адресу улица Отечественная, 11.

В понедельник, 4 июня, из-за рухнувшего в здании фрагмента стены пострадала 14-летняя девочка. Она получила травму головы, ее госпитализировали. Прокурору Ленинского района поручили проверить соответствие эксплуатации дома нормам жилищного законодательства. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, при наличии оснований будут приняты исключительные меры прокурорского реагирования.

Фото с сайта vk.com/chp_chel





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