Пострадавшая при пожаре в цехе сотрудница ЧМК скончалась в больнице

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске умерла женщина, которая 25 мая получила ожоги 70% тела во время пожара на ЧМК.

Пострадавшая скончалась в больнице в понедельник, 4 июня. Ей было 32 года.

Пожар в кислородно-компрессорном цехе комбината произошел 25 мая. На локализацию у пожарных ушло четыре часа. Одна из сотрудниц получила ожоги 70% тела.

«Организацию похорон комбинат берет на себя. В настоящий момент на предприятии работает комиссия по расследованию причин произошедшего под председательством Ростехнадзора», — сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-службе ЧМК.

Фото с сайта pravmin74.ru

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