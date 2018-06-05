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Пострадавшая при пожаре в цехе сотрудница ЧМК скончалась в больнице
05.06.2018 г. 15:14
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинске умерла женщина, которая 25 мая получила ожоги 70% тела во время пожара на ЧМК.
Пострадавшая скончалась в больнице в понедельник, 4 июня. Ей было 32 года.
Пожар в кислородно-компрессорном цехе комбината произошел 25 мая. На локализацию у пожарных ушло четыре часа. Одна из сотрудниц получила ожоги 70% тела.
«Организацию похорон комбинат берет на себя. В настоящий момент на предприятии работает комиссия по расследованию причин произошедшего под председательством Ростехнадзора», — сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-службе ЧМК.
Фото с сайта pravmin74.ru
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