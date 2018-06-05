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Пьяный водитель в Челябинске на иномарке протаранил автобус. Есть пострадавший
05.06.2018 г. 15:05
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, которое местный житель совершил в пьяном виде.
Вечером в понедельник, 4 июня, на Копейском шоссе 28-летний мужчина на автомобиле Toyota Corona наехал на стоявший автобус ПАЗ. В результате последний продвинулся вперед по проезжей части и столкнулся с Lada Granta. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки пьян. После аварии пассажира Toyota с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело. Виновника лишат прав, оштрафуют на 30 тыс. рублей. А по уголовному делу ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области. Ждать суда мужчина будет под стражей.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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