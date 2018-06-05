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Агентство Bloomberg назвало Виктора Рашникова самым богатым южноуральцем
05.06.2018 г. 15:02
Фото с сайта gubernator74.ru
Состояние председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова оценивается в 9 млрд 120 млн долларов.
По этому показателю он занял 164-ю позицию в рейтинге 500 богатейших людей в мире по версии Bloomberg. На сайте агентства в профиле Виктора Рашникова указано, что ММК в 2017 году в ходе публичных торгов заработал 7,5 млрд долларов.
Также там отметили, что большую часть своих активов миллиардер получил в ходе приватизации после распада СССР.
Лидером рейтинга среди россиян стал глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Он занял в списке 45-ю строчку с состоянием в 20,2 млрд долларов.
Фото с сайта gubernator74.ru
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