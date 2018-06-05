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В Челябинске собирают подписи с требованием запретить ходить по мокрому полу дольше 53 секунд
05.06.2018 г. 14:50
Фото: Ася Давлетбаева
Сбор подписей в поддержку уборщиц организовали члены «Союза защиты работников уборки».
Петицию опубликовали на сайте change.org. В ней говорится, что неуважение к труду уборщиц вызывает у них негативную реакцию, которая заражает окружающих. Общественники призывают законодательно запретить хождение по только что вымытому полу в течение 53 секунд, чтобы не оставлять грязных следов и не раздражать уборщиц.
«Именно этот закон сделает так, что сотни людей по всей стране будут сохранять позитивное состояние и душевный покой», — резюмируют авторы петиции.
По их данным, негатива в общении россиян станет меньше на 9-12%, а «индекс счастья граждан» повысится на 7%. На данный момент петицию подписали 32 человека.
Фото: Ася Давлетбаева
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