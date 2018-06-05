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В Челябинске обрушился заброшенный дом. Пострадала 14-летняя девочка
05.06.2018 г. 13:40
В Ленинском районе девочка-подросток получила травму головы, гуляя на развалинах заброшенного дома.
Все произошло в понедельник, 4 июня, на улице Отечественной. Местный житель заметил девочку около дома №11. Очевидцы сообщили, что, когда она гуляла внутри, на нее упала часть здания. Девочку контузило, у нее было рассечение на голове. Мужчина вызвал скорую, пострадавшую госпитализировали.
В сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» он написал, что уже более трех лет добивается сноса заброшенного дома на улице Отечественной. Челябинец отметил, что на все его запросы он получал от чиновников одни отписки. Входы в дом и окна первого этажа дважды замуровывали металлическими пластинами, однако оба раза их воровали и доступ в опасное здание снова открывался для детей.
Фото с сайта vk.com/chp_chel
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