В Челябинске обрушился заброшенный дом. Пострадала 14-летняя девочка

Фото с сайта vk.com/chp_chel

В Ленинском районе девочка-подросток получила травму головы, гуляя на развалинах заброшенного дома.

Все произошло в понедельник, 4 июня, на улице Отечественной. Местный житель заметил девочку около дома №11. Очевидцы сообщили, что, когда она гуляла внутри, на нее упала часть здания. Девочку контузило, у нее было рассечение на голове. Мужчина вызвал скорую, пострадавшую госпитализировали.

В сообществе «ЧП | ДТП Челябинск» он написал, что уже более трех лет добивается сноса заброшенного дома на улице Отечественной. Челябинец отметил, что на все его запросы он получал от чиновников одни отписки. Входы в дом и окна первого этажа дважды замуровывали металлическими пластинами, однако оба раза их воровали и доступ в опасное здание снова открывался для детей.

Фото с сайта vk.com/chp_chel

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