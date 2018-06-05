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Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» под Челябинском получит государственный статус
05.06.2018 г. 13:28
К сентябрю 2018 года индустриальный парк «Малая Сосновка» должен получить аккредитацию в минпромторге.
В настоящее время в Челябинской области существуют два частных объекта такого плана. Это «Станкомаш» и «ММК-индустриальный парк». По словам губернатора Бориса Дубровского, «Малая Сосновка» станет первым государственным парком индустриальных инноваций в регионе.
«Он важен для успешного развития Сосновского муниципального района и челябинской агломерации, у него уже сейчас приличный перечень фактических и потенциальных резидентов», — подчеркнул Борис Дубровский.
Государственный статус обеспечит парку субсидирование на постройку инфраструктуры, а его резидентам даст значительные налоговые преимущества. На территории парка уже началась прокладка коммуникаций. По поручению главы региона деньги на это выделили из областного бюджета.
Фото с сайта gubernator74.ru
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