Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» под Челябинском получит государственный статус

Фото с сайта gubernator74.ru

К сентябрю 2018 года индустриальный парк «Малая Сосновка» должен получить аккредитацию в минпромторге.

В настоящее время в Челябинской области существуют два частных объекта такого плана. Это «Станкомаш» и «ММК-индустриальный парк». По словам губернатора Бориса Дубровского, «Малая Сосновка» станет первым государственным парком индустриальных инноваций в регионе.

«Он важен для успешного развития Сосновского муниципального района и челябинской агломерации, у него уже сейчас приличный перечень фактических и потенциальных резидентов», — подчеркнул Борис Дубровский.

Государственный статус обеспечит парку субсидирование на постройку инфраструктуры, а его резидентам даст значительные налоговые преимущества. На территории парка уже началась прокладка коммуникаций. По поручению главы региона деньги на это выделили из областного бюджета.

Фото с сайта gubernator74.ru

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