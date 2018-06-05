Силовики и Росприроднадзор пришли с проверкой на ЧЭМК

Фото с сайта gubernator74.ru

На Челябинском электрометаллургическом комбинате во вторник, 5 июня, проходят оперативно-розыскные мероприятия.

В проверке участвуют сотрудники управления МВД, минэкологии, Росприроднадзора. По сообщениям СМИ, их интересуют документы с данными замеров выбросов, зафиксированных лабораторией ЧЭМК. Их планируют сравнить с результатами отбора проб, сделанными во время проверки.

Ранее внеплановая экологическая проверка на комбинате проходила 24 мая. Силовики стали активно участвовать в экологических инспекционных мероприятиях на заводах после того, как вышел новый майский указ Владимира Путина. Выемку документов производили на ЧМК, «Мечел-Коксе», заводе «Прогресс» и еще нескольких предприятиях.

Фото с сайта gubernator74.ru

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