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Силовики и Росприроднадзор пришли с проверкой на ЧЭМК
05.06.2018 г. 12:19
Фото с сайта gubernator74.ru
На Челябинском электрометаллургическом комбинате во вторник, 5 июня, проходят оперативно-розыскные мероприятия.
В проверке участвуют сотрудники управления МВД, минэкологии, Росприроднадзора. По сообщениям СМИ, их интересуют документы с данными замеров выбросов, зафиксированных лабораторией ЧЭМК. Их планируют сравнить с результатами отбора проб, сделанными во время проверки.
Ранее внеплановая экологическая проверка на комбинате проходила 24 мая. Силовики стали активно участвовать в экологических инспекционных мероприятиях на заводах после того, как вышел новый майский указ Владимира Путина. Выемку документов производили на ЧМК, «Мечел-Коксе», заводе «Прогресс» и еще нескольких предприятиях.
Фото с сайта gubernator74.ru
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