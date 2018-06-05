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В Челябинской области создали импортозамещающий промышленный кластер
05.06.2018 г. 12:10
Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин включен в федеральный реестр.
Инициатор создания кластера — компания «Ходовые системы». Она находится в Еманжелинском районе и работает в сфере транспортного машиностроения. Участниками кластера являются 10 предприятий, научно-образовательное учреждение и «Центр компьютерного инжиниринга». В 2017 году общая выручка по кластеру составила более 1 млрд рублей.
«Принципиальным моментом нашей работы над получением статуса был тот факт, что деятельность кластера нацелена на реализацию импортозамещающих проектов», — прокомментировал губернато Борис Дубровский.
Южно-Уральский промышленный кластер ставит перед собой цель обеспечить в полном объеме производителей отечественной дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники высокотехнологичными деталями и узлами. В будущем планируется исключить закупки аналогичной продукции за рубежом. Также в дальнейшем предполагается создание собственного производства внедорожных и дорожно-строительных машин на гусеничном ходу.
Фото с сайта gubernator74.ru
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