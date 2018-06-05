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Более 3 тыс. военных из стран ШОС примут участие в совместных учениях в Челябинской области
05.06.2018 г. 12:04
Фото с сайта function.mil.ru
В Челябинской области пройдут учения «Мирная миссия - 2018».
Маневры состоятся в августе на Чебаркульском полигоне. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в учениях примут участие более 3 тыс. военных и свыше 500 единиц техники стран-участниц ШОС.
Тренировка «Мирная миссия», в которой принимают участие войска России, Китая, Индии, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, проходит раз в два года. В 2016 году она была организована на полигоне в Киргизии.
Фото с сайта function.mil.ru
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