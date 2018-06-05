Более 3 тыс. военных из стран ШОС примут участие в совместных учениях в Челябинской области

Фото с сайта function.mil.ru

В Челябинской области пройдут учения «Мирная миссия - 2018».

Маневры состоятся в августе на Чебаркульском полигоне. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в учениях примут участие более 3 тыс. военных и свыше 500 единиц техники стран-участниц ШОС.

Тренировка «Мирная миссия», в которой принимают участие войска России, Китая, Индии, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, проходит раз в два года. В 2016 году она была организована на полигоне в Киргизии.

Фото с сайта function.mil.ru





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