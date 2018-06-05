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Помощник президента заявил, что Челябинск «рьяно взялся за подготовку» к саммиту ШОС
05.06.2018 г. 11:57
В понедельник, 4 июня, Юрий Ушаков прокомментировал итоги своего визита в Челябинск, который состоялся на прошлой неделе.
Ушаков выразил уверенность, что Челябинск достойно примет саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году.
«Как и в Уфе в 2015-м, у нас в 2020-м одновременно будут проходить два саммита — ШОС и БРИКС, то есть достаточно так удобно, в одно время. Челябинск, как и Уфа, рьяно взялся за подготовку. Думаю, все получится», — цитирует помощника президента ТАСС.
Подготовка к саммитам в Челябинске включает строительство конгресс-холла на берегу реки Миасс, приведение в порядок самого водоема, реконструкцию аэропорта, в том числе возведение нового терминала. Также в городе будут построены гостиницы, а провода со столбов планируют убрать под землю.
Фото с сайта kremlin.ru
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