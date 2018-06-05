Челябинскую и Свердловскую области признали самыми грязными регионами России

Фото с сайта www.4vsar.ru

Челябинская область оказалась на 84-м месте в рейтинге «Зеленого патруля» по итогам весны 2018 года.

Таким образом, Южный Урал поменялся местами со Свердловской областью, которая годом ранее занимала предпоследнюю строчку, а в этом году стала аутсайдером списка.

Лидерами экорейтинга, как и весной 2017 года, стали Тамбовская область, республика Алтай и Алтайский край. Из изменений отмечается резкое ухудшение экологической ситуации в Москве - с 7-го места в списке за год она опустилась до 28-го.

Общественная организация «Зеленый патруль» ежеквартально составляет экологический рейтинг 85 регионов России. В нем учитывают промышленно- и социально-экологические показатели, а также мероприятия по охране окружающей среды. Также на сайте организации ведут хронику событий в сфере экологии. На Южном Урале активисты «Зеленого патруля» отмечают вредные выбросы предприятий, смог в Челябинске и пожары на мусорных полигонах.

Фото с сайта www.4vsar.ru

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