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Челябинский омбудсмен опровергла слухи об избиении экс-владельца «Хромой лошади» в копейской колонии
05.06.2018 г. 11:12
Информацию об избиении Анатолия Зака опровергла уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.
По ее словам, Анатолию Заку, который содержится в колонии №11 в Копейске, потребовалась срочная медицинская помощь. Она пояснила, что у заключенного действительно ухудшилось состояние здоровья и ему необходима помощь врачей. Однако подробности омбудсмен сообщить отказалась, сославшись на медицинскую тайну, сообщает URA.RU.
Информация о том, что бывшего владельца клуба «Хромая лошадь» избили сотрудники ГУФСИН, распространилась ранее в Telegram. Анатолия Зака приговорили к девяти годам и 10 месяцам заключения после пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», который произошел в декабре 2009 года. Тогда погибли 156 человек.
Фото с сайта imenno.ru
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