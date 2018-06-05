Челябинский омбудсмен опровергла слухи об избиении экс-владельца «Хромой лошади» в копейской колонии

Фото с сайта imenno.ru

Информацию об избиении Анатолия Зака опровергла уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

По ее словам, Анатолию Заку, который содержится в колонии №11 в Копейске, потребовалась срочная медицинская помощь. Она пояснила, что у заключенного действительно ухудшилось состояние здоровья и ему необходима помощь врачей. Однако подробности омбудсмен сообщить отказалась, сославшись на медицинскую тайну, сообщает URA.RU.

Информация о том, что бывшего владельца клуба «Хромая лошадь» избили сотрудники ГУФСИН, распространилась ранее в Telegram. Анатолия Зака приговорили к девяти годам и 10 месяцам заключения после пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», который произошел в декабре 2009 года. Тогда погибли 156 человек.

Фото с сайта imenno.ru

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