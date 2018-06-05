Челябинские врачи сделали пациенту операцию на сердце с помощью прокола на руке

Фото с сайта pravmin74.ru

Кардиохирурги федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске провели уникальную операцию.

Доктора восстановили работу сердечного клапана через прокол вены на руке под местной анастезией, сообщили в пресс-службе центра.

В классическом варианте 57-летнему пациенту из Хабаровска пришлось бы вскрывать грудную клетку и на несколько часов останавливать сердце. В Челябинске же хирурги через прокол, по артерии, подвели специальную трубку к клапану. Ее вставили в свищ, который и был причиной операции. Из трубки медики вывели заглушку с двумя дисками. Их края плотно закрыли свищ.

Подобные процедуры считаются очень редкими в мире. В Челябинском кардиоцентре за три года провели уже больше 30 таких операций.

Фото с сайта pravmin74.ru

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