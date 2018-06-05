Многодетного отца из Челябинской области будут судить за махинации с деньгами приемных детей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Игоря Мотыгина, который за 20 лет воспитал более 60 приемных детей, будут судить за присвоение денег четырех подопечных.

Мужчина с октября 2015 по апрель 2018 года получал деньги со счетов приемных детей, чтобы положить их в банк под проценты. От органов соцзащиты цель снятия средств он скрывал. В результате, по данным областной прокуратуры, многодетный отец похитил у собственных воспитанников более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Игоря Мотыгина заключили под домашний арест, ему грозит до шести лет лишения свободы. Многодетная семья попала под пристальное внимание органов опеки и правоохранителей летом 2017 года, когда из дома сбежал один из воспитанников. Впервые Игоря Мотыгина обвинили в махинациях с деньгами приемных детей после его конфликта с соцработниками осенью 2017 года.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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