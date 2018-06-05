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В Челябинском городском бору начали сажать крупномерные деревья
05.06.2018 г. 11:01
Фото с сайта pravmin74.ru
Крупномерные ели в городском бору высаживают вместо вырубленных и поваленных деревьев.
В настоящее время в челябинском городском бору проходят работы по благоустройству. В районе улицы Худякова лес очищают от сухостоя и валежника, который горожане могут вывезти безвозмездно.
По словам начальника главного управления лесами Челябинской области Виктора Блинова, в бору взамен срубленных деревьев высаживают ели высотой более 1,5 метра. Ранее в челябинской администрации заявили, что откажутся от высадок маленьких саженцев. По мнению чиновников, крупномерные деревья в городе приживаются лучше.
Фото с сайта pravmin74.ru
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