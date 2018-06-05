В Челябинском городском бору начали сажать крупномерные деревья

Фото с сайта pravmin74.ru

Крупномерные ели в городском бору высаживают вместо вырубленных и поваленных деревьев.

В настоящее время в челябинском городском бору проходят работы по благоустройству. В районе улицы Худякова лес очищают от сухостоя и валежника, который горожане могут вывезти безвозмездно.

По словам начальника главного управления лесами Челябинской области Виктора Блинова, в бору взамен срубленных деревьев высаживают ели высотой более 1,5 метра. Ранее в челябинской администрации заявили, что откажутся от высадок маленьких саженцев. По мнению чиновников, крупномерные деревья в городе приживаются лучше.

Фото с сайта pravmin74.ru

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