В Челябинске бездомные осаждают трамваи, которые остались без охраны

Фото с сайта vk.com/cheltr74

Работники городского электротранспорта возмущены хулиганскими действиями маргиналов на трамвайном кольце на улице Чичерина.

О случаях вандализма и хулиганства они пишут в сообщество «Подслушано Челябинский транспорт» во «ВКонтакте». Вагоновожатые и кондукторы жалуются, что на конечной остановке на Чичерина, куда трамваи встают на ночь, постоянно ходят бомжи и другие подозрительные личности. Они справляют нужду на вагоны, бьют в них стекла и забираются внутрь.

На территории кольца случаются пьяные драки, от действий маргиналов страдают работники городского электротранспорта. Это происходит, потому что на конечной остановке убрали охрану. Сотрудники ООО «ЧелябГЭТ» в сообществе призывают директора компании Александра Павлюченко принять меры.

Фото с сайта vk.com/cheltr74

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