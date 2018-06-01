Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта pravmin74.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 26 мая по 1 июня 2018 года.

1. В Челябинской области к середине июня подготовят комплексный план по снижению выбросов

Глава минприроды Дмитрий Кобылкин поручил региональному правительству подготовить комплексный план по снижению выбросов к середине июня. Такое задание было озвучено в среду, 30 мая, во время первого «регионального часа» министра с руководством области.

Ключевыми задачами уже разработанных предложений являются снижение негативного воздействия от предприятий-загрязнителей, изменения в организации движения транспорта, развитие сети мониторинга. В результате реализации плана суммарное снижение выбросов в воздух должно составить около 27% от текущего уровня. Также к середине июня правительство должно будет подготовить дорожную карту по закрытию и рекультивации городской свалки. Ранее Челябинск вошел в список российских городов, в которых, согласно «майскому» указу президента, необходимо реализовать комплексный план по снижению выбросов в атмосферу.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

После того, как Дмитрий Кобылкин поставил перед правительством задачи по улучшению экологической ситуации, на ЧМК и «Мечел-Коксе» прошли новые обыски. В среду, 30 мая, производства посетили сотрудники регионального управления МВД совместно с представителями Росприроднадзора. В пресс-службе «Мечела» сообщили, что на ЧМК был проведен обыск в кабинете директора, но ничего не изъяли. На прошлой неделе силовики уже посещали предприятия компании. Они проводили выемку документов на «Мечел-Коксе» и ЧМК.

В четверг 31 канал опубликовал протоколы Росприроднадзора по проверке воды на предприятиях «Мечела», согласно которым в сточных водах ЧМК зафиксировали превышение ртути в 29 раз. Пробы брали на Баландинском выпуске, объекте «Т1 Северо-восточная часть шламонакопителя», а также в колодце на территории «Мечел-Кокса» с 25 по 30 мая. Специалисты выявили превышения по нефтепродуктам, ртути, фенолу, бензапирену и нитрит-аниону. В документах говорится, что разрешения на сброс загрязняющих веществ предприятия не имеют.

2. Пресс-секретарь Бориса Дубровского стал кандидатом на пост главы Миасса

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подал заявку на участие в конкурсе по выбору мэра Миасса. «Меня зовут Дмитрий Федечкин, и я являюсь кандидатом на пост главы Миасского городского округа — лучшего города на свете», — написал он на своей странице в Facebook. Город может стать вторым в Челябинской области по качеству жизни и доходам, а также получить статус ТОСЭР, но для этого нужно проделать большую работу, считает Дмитрий Федечкин.

Дмитрий Федечкин. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

В ближайшее время кандидат планирует составить свою программу развития Миасса с учетом мнений местных жителей. По его словам, это будет «совместное творчество». «Без творческого подхода город не вытащить», — отметил Дмитрий Федечкин. Также он рассказал, как будет формировать состав администрации Миасса. «Никаких «блатных» и кулуарно трудоустроенных. Городу нужны лучшие. Городу нужны те, кто любит Миасс в себе, а не себя в Миассе», — написал Дмитрий Федечкин.

Помимо Дмитрия Федечкина, заявку на участие в выборах главы Миасса подали девять кандидатов. Прием документов завершился в среду, 30 мая. В последний день заявки подали четыре кандидата — депутат местного горсобрания Константин Башлыков, депутат ЗСО Валихан Тургумбаев, общественница Татьяна Якимова и руководитель комитета по делам молодежи городской администрации Данила Михеев.

Анатолий Лобко. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Также на должность мэра Миасса претендуют руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко, нынешний и.о. мэра Григорий Тонких, бывший руководитель администрации города Валентин Вертипрахов, сотрудник Тургоякского рудоуправления Дмитрий Сундеев и пенсионер Александр Иванов. Заседание конкурсной комиссии состоится 6 июля.

Бывший мэр Миасса Геннадий Васьков ушел в отставку в середине мая. Сейчас он находится под арестом. В отношении Васькова возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Жители Миасса собрали 500 подписей за освобождение из-под ареста экс-мэра. В пятницу, 1 июня, адвокаты предоставили документы в суд, но это не помогло — меру пресечения оставили без изменений.

3. Реку Миасс в Челябинске очистят от камышей и плавучих островов

Участники обсуждения в Общественной палате рассказали, как будут идти очистка водоема и преображение набережной. Большие изменения начнутся уже в 2018 году. Перед стартом работ по реабилитации необходимо провести комплексное изучение реки, рассказала замминистра экологии области Ирина Харина. По ее словам, на это потратят свыше 700 тыс. рублей. Мониторинг дна и берегов позволит определить наиболее подходящие методы дальнейшей очистки.

«Для очистки реки необходимо серьезное финансирование. Получить его мы сможем, если войдем в федеральную программу по улучшению качества воды. Для этого нам нужно будет устранить все источники загрязнения, построить очистные сооружения для ливневых стоков», — цитирует Ирину Харину пресс-служба Общественной палаты региона.

В ближайшее время специалисты проведут расчистку русла: удалят камыши, плавучие острова, крупногабаритный и мелкий мусор. Также скоро общественности представят дизайн-проект обустройства набережной.

4. В Челябинске проезд в трамваях и троллейбусах подешевел до 20 рублей

В Челябинске с 1 июня в рамках акции снизили цены на проезд в трамваях и троллейбусах. Стоимость проезда в электротранспорте теперь составляет 20 рублей вместо 23.

Фото: Управление транспорта города Челябинска, vk.com

Правда, сэкономить на билете смогут только те пассажиры, которые будут платить наличными. Стоимость проезда по безналичному расчету останется прежней — 23 рубля.

«ООО «Челябинский городской электрический транспорт» информирует пассажиров о том, что с 1 июня 2018 года с целью привлечения пассажиров в трамваях и троллейбусах проводится акция по снижению стоимости поездки для пассажиров, осуществляющих оплату за наличный расчет, до 20 рублей», — сообщили в управлении транспорта Челябинска.

5. В Челябинске установили памятник Бабе Яге

В День защиты детей в Челябинске установили скульптуру сказочной злодейки Бабы Яги. Арт-объект появился на площади перед кукольным театром.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Скульптурную композицию и новую детскую игровую площадку открыли 1 июня. В этот день также состоялось импровизированное выступление театра кукол имени В. Вольховского. Кульминацией мероприятия стал перфоманс от ожившего персонажа Бабы Яги.

Скульптура, которую поставили в Челябинске, является частью арт-проекта с международной известностью. Подобные фигуры участвовали в выставках современного искусства в Майами и Дубае, они также установлены в разных городах России и США.

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