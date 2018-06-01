В Челябинской области составили список предпринимателей, которых освободят от налогов

Фото с сайта nuud.ru

В Законодательном собрании Челябинской области разработали перечень видов деятельности самозанятых жителей, которым не нужно будет платить налоги.

В список вошли предприниматели, которые занимаются ремонтом обуви, изготовлением ключей, цветоводы, фотографы, зарегистрированные как самозанятые. Также в перечень включили художников, маляров и штукатуров, столяров и плотников.



Теперь список передадут депутатскому корпусу Заксобрания Челябинской области для закрепления в законе. После этого предпринимателей освободят от уплаты налогов на доходы, сообщили в пресс-службе ЧРО «Опора России».

Фото с сайта nuud.ru

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