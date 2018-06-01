Челябинск
- 62.2056р. + 0.1868
- 72.7183р. + 0.1377
Персонально ваш
Разбор полетов
И.о. главы районного центра в Челябинской области поймали пьяным за рулем
01.06.2018 г. 15:05
Полиция поймала исполняющего обязанности главы Еткуля Сергея Зорина.
Все произошло утром в пятницу, 1 июня. Патруль полка ДПС управления ГИБДД по Челябинской области на одной из улиц поселения остановил автомобиль, которым управлял исполняющий обязанности главы Еткуля Сергей Зорин. Инспекторы заподозрили, что он пьян. Это подтвердилось, когда чиновник сдал тест на алкоголь. В отношении водителя составили протокол. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
Новости на эту тему
- 01.06.2018 г. Полицейский в Челябинской области спас из горящего дома 81-летнюю женщину
- 30.05.2018 г. Полицейские изъяли у челябинца около пяти килограммов героина
- 24.05.2018 г. Сотрудники челябинской полиции уехали на чемпионат мира по футболу в Екатеринбург
- 17.05.2018 г. Корова стала причиной увольнения участкового в Челябинской области
- 14.05.2018 г. Житель Карталов получил 10 месяцев колонии за то, что кинул кружкой в полицейского