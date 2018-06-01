И.о. главы районного центра в Челябинской области поймали пьяным за рулем

Полиция поймала исполняющего обязанности главы Еткуля Сергея Зорина.

Все произошло утром в пятницу, 1 июня. Патруль полка ДПС управления ГИБДД по Челябинской области на одной из улиц поселения остановил автомобиль, которым управлял исполняющий обязанности главы Еткуля Сергей Зорин. Инспекторы заподозрили, что он пьян. Это подтвердилось, когда чиновник сдал тест на алкоголь. В отношении водителя составили протокол. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

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