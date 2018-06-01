1,5 тыс. паспортов жителей Челябинской области оказались недействительными

Фото с сайта om1.ru

На Южном Урале растет число жалоб на сбой в Единой информационной системе.

Всего по России недействительными оказались 1,5 млн паспортов. Такой статус документы получили из-за сбоя в автоматизированной системе «Российский паспорт».

Как сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-службе регионального управления МВД, на Южном Урале количество обращений по поводу статуса паспортов значительно возросло с 11 апреля. Жители сообщают, что их документы в системе имеют статус «Технический брак». Таких случаев в Челябинской области зафиксировано 1,5 тыс. Корректировки по ним уже внесены.

В управлении отметили, что автоматически исправления сделать невозможно. Нужно, чтобы человек сам проверил статус своего паспорта в системе. Это можно сделать через сайт МВД. И если окажется, что документ недействителен, необходимо будет уведомить об этом миграционную службу.

Фото с сайта om1.ru

Все новости за 01.06.2018 г.»