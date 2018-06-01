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Из-за предстоящего чемпионата мира по футболу чартеры из Кольцово направляют в челябинский аэропорт
01.06.2018 г. 12:40
Туроператоры не исключают, что такая ситуация может сохраниться на протяжении всего чемпионата, ряд матчей которого будут проходить в Екатеринбурге.
Рокировку уже пришлось сделать для клиентов компании Anex Tour, которые 24 июня должны были вылететь из Кульцово в турецкий Бодрум. Им прислали сообщения, что отправку рейса перенесли в Челябинск. Причина — ограничения воздушного пространства во время мирового футбольного первенства. Они действуют с 1 июня по 17 июля. Пассажирам при этом пообещали предоставить трансфер от Кольцово до челябинского аэропорта.
Изменения могут коснуться еще нескольких рейсов. В пресс-службе аэропорта Челябинска «URA.RU» подтвердили, что с 21 июня в сетку южноуральского авиаузла включили три направления, которые ряд авиакомпаний ранее планировали выполнять из Екатеринбурга: Анталия, Сочи и Симферополь.
Исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев сообщил изданию, что 2 июня в связи с этим организация проведет экстренное совещание с представителями аэропортов и туркомпаний.
Фото с сайта cekport.ru
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