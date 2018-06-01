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Жители Миасса собрали 500 подписей за освобождение из-под ареста бывшего мэра Геннадия Васькова
01.06.2018 г. 11:40
В сборе подписей за освобождение Геннадия Васькова участвовали руководители предприятий и почетные жители Миасса.
Челябинский областной суд в пятницу, 1 июня, оставил в силе решение Тракторозаводского райсуда о содержании под стражей бывшего главы Миасса Геннадия Васькова.
Экс-чиновника, который покинул свой пост в начале мая, обвиняют в превышении должностных полномочий. Его адвокаты предоставили в суд документы с подписями жителей, которые ходатайствовали за смягчение меры пресечения. «Всего более 500 подписей, это почетные граждане, руководители предприятий, трудовые коллективы», — цитирует Znak.com защитников Васькова.
Но суд согласился с позицией следствия и оставил меру пресечения без изменений.
Геннадия Васькова задержали в здании мэрии Миасса 14 мая. 15 мая его заключили под стражу.
Фото с сайта gubernator74.ru
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