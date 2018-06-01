На руководство челябинской компании «Конар» завели уголовное дело о картельном сговоре

Фото с сайта chastnik.ru

Управление МВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении руководителей АО «Конар» и ООО «НПО «Фундаментстройаркос».

Ранее тюменское УФАС заподозрило обе компании в картельном сговоре. Были выявлены нарушения требований антимонопольного законодательства в связи с заключением картельных соглашений, направленных на поддержание цен на торгах.

Речь идет об аукционах, которые объявляло ПАО «Транснефть». Установлено, что в результате незаконных действий «Конар» и «Фундаментстройаркос» получили совокупный доход в особо крупном размере — свыше 250 млн рублей.

Прокуратура провела проверку и передала материалы в следственное управление УМВД России по Тюменской области. Там 30 мая в отношении руководителей АО «Конар» и ООО «НПО «Фундаментстройаркос» возбудили уголовное дело по статье об ограничении конкуренции путем заключения картельного соглашения.

Фото с сайта chastnik.ru







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