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На руководство челябинской компании «Конар» завели уголовное дело о картельном сговоре
01.06.2018 г. 11:33
Управление МВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело в отношении руководителей АО «Конар» и ООО «НПО «Фундаментстройаркос».
Ранее тюменское УФАС заподозрило обе компании в картельном сговоре. Были выявлены нарушения требований антимонопольного законодательства в связи с заключением картельных соглашений, направленных на поддержание цен на торгах.
Речь идет об аукционах, которые объявляло ПАО «Транснефть». Установлено, что в результате незаконных действий «Конар» и «Фундаментстройаркос» получили совокупный доход в особо крупном размере — свыше 250 млн рублей.
Прокуратура провела проверку и передала материалы в следственное управление УМВД России по Тюменской области. Там 30 мая в отношении руководителей АО «Конар» и ООО «НПО «Фундаментстройаркос» возбудили уголовное дело по статье об ограничении конкуренции путем заключения картельного соглашения.
Фото с сайта chastnik.ru
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